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Единый день приема граждан - новшество 2021 года
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской области.
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Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской...
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