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Единый день приема граждан - новшество 2021 года

04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской области.  

На очереди столица. В эту пятницу в 10 утра  со своими вопросами жители Фрунзенского района смогут обратиться  к председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой. Всего же на связи в пятницу 10 сенаторов. Отметим, единый день - это новинка нынешнего года. Пока его проводят раз в месяц. Формат актуальный. Например, в Минском районе в свое время приняли порядка 400 обращений.

В среднем на обсуждение одного уходит около 20 минут.

Впрочем, никаких временных ограничений сенаторы не делают. Как показывает практика,  отдельные житейские вопросы решаются уже в кабинете. Озвучить свои в пятницу можно будет  в каждом районе Минска. В основном в первой половине дня.

В Московском же районе прием пройдет дважды. В 10 утра можно будет обратиться к Сергею Рачкову. Он курирует региональную политику и самоуправление. А в 18:00 там же - к сенатору и директору Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегу Руммо.


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Теги: Минск
 
 
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Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской...
 
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