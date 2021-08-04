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Военные вышли на уборку урожая для помощи аграриям
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Помогают на полях аграриям в это горячее время и военные. Служащие сводного автомобильного взвода воинских частей ВВС и войск ПВО отправились в хозяйства Сенненского района Витебской области. Там они будут работать на протяжении двух месяцев.
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Помогают на полях аграриям в это горячее время и военные. Служащие сводного автомобильного взвода воинских частей ВВС и войск ПВО отправились в хозяйства ...
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