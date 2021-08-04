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Военные вышли на уборку урожая для помощи аграриям

04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помогают на полях аграриям в это горячее время и военные. Служащие сводного автомобильного взвода воинских частей ВВС и войск ПВО отправились в хозяйства  Сенненского района Витебской области. Там они будут работать на протяжении двух месяцев. 

Всего на поля четырех сельхозорганизаций Сенненского района вышло 16 военных грузовых автомобилей. Главная их задача - доставлять урожай к месту  складирования и хранения.



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Помогают на полях аграриям в это горячее время и военные. Служащие сводного автомобильного взвода воинских частей ВВС и войск ПВО отправились в хозяйства ...
 
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