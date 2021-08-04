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МАРТ будет контролировать цены на товары для школьников
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Во избежание подорожания и наценок Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет контролировать цены на товары для школьников. Как отметили в ведомстве, со стороны производителей и субъектов торговли недопустимы злоупотребления. Речь идет как об одежде делового стиля и обуви, так и о канцелярских принадлежностях.
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Во избежание подорожания и наценок Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет контролировать цены на товары для школьников. Как отметили в...
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