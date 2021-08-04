Продолжается активная застройка Смолевичей: на очереди строительство поликлиники и нового торгового центра

Источник материала: БT

Новый этап развития столичного города-спутника. Сегодня здесь строят два дома в квартале для минчан, еще шесть возводят для самих жителей Смолевичей. Уже практически готова и школа-новостройка, а на очереди строительство большой поликлиники (как для взрослых, так и детей). Появится в столичном сателлите и новый торговый центр (уже второй) - инвесторы сегодня осваивают земельный участок в минском квартале. Своеобразной же изюминкой города станет парк с набережной возле Смолевичского водохранилища. Это будет зона для активного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.



Добраться в Смолевичи из столицы и обратно стало намного проще и удобнее. Весь участок от Кургана Славы до города-спутника (а это 11 км) после реконструкции стал бетонным, широкополосным и скоростным. На въезде в Смолевичи открылась и большая транспортная развязка. Далее дорожники планируют расширять трассу Р-53 в сторону Жодино.



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