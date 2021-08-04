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Продолжается активная застройка Смолевичей: на очереди строительство поликлиники и нового торгового центра
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый этап развития столичного города-спутника. Сегодня здесь строят два дома в квартале для минчан, еще шесть возводят для самих жителей Смолевичей. Уже практически готова и школа-новостройка, а на очереди строительство большой поликлиники (как для взрослых, так и детей). Появится в столичном сателлите и новый торговый центр (уже второй) - инвесторы сегодня осваивают земельный участок в минском квартале. Своеобразной же изюминкой города станет парк с набережной возле Смолевичского водохранилища. Это будет зона для активного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.
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Продолжается активная застройка Смолевичей: на очереди строительство поликлиники и нового торгового центра
Новый этап развития столичного города-спутника. Сегодня здесь строят два дома в квартале для минчан, еще шесть возводят для самих жителей Смолевичей. Уже...
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