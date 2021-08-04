Белорусские пограничники начали комплексное оперативно-тактическое учение

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Усиление охраны государственной границы, выявление, блокирование и ликвидация вооруженных формирований. Пограничники начали комплексное оперативно-тактическое учение. Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа, в ходе которых будет отработано отмобилизование и боевое слаживание подразделений резерва.



Для проведения маневров создана обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке.