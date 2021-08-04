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Задержаны футбольные фанаты, участвовавшие в массовых беспорядках в Минске в августе 2020 года

04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оперативники ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска. Они вечером 9 августа прошлого года находились в толпе агрессивно настроенных участников протеста, строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров. Задержанным от 18 до 34 лет.  Все они привлекались к уголовной или административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Следователи дали правовую оценку действиям жителей столицы и признали их подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.


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Теги: Минск
 
 
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Оперативники ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска. Они вечером 9 августа прошлого года находились в толпе агрессивно настроенных участников...
 
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