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Задержаны футбольные фанаты, участвовавшие в массовых беспорядках в Минске в августе 2020 года
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оперативники ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска. Они вечером 9 августа прошлого года находились в толпе агрессивно настроенных участников протеста, строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров. Задержанным от 18 до 34 лет. Все они привлекались к уголовной или административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Следователи дали правовую оценку действиям жителей столицы и признали их подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.
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Оперативники ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска. Они вечером 9 августа прошлого года находились в толпе агрессивно настроенных участников...
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