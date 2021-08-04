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Е. Макаревич: Оппоненты будут бить по молодому поколению
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь будущего - это все про молодежь. И политические интересы молодых людей совсем не ограничиваются молодежной политикой. Именно поэтому наши оппоненты так активно стараются влиять на умы подрастающего поколения. Об этом подробно рассказал председатель Молодежного парламента Егор Макаревич в гостях проекта
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Беларусь будущего - это все про молодежь. И политические интересы молодых людей совсем не ограничиваются молодежной политикой. Именно поэтому наши оппоненты так...
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