Е. Макаревич: Оппоненты будут бить по молодому поколению

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Беларусь будущего - это все про молодежь. И политические интересы молодых людей совсем не ограничиваются молодежной политикой. Именно поэтому наши оппоненты так активно стараются влиять на умы подрастающего поколения. Об этом подробно рассказал председатель Молодежного парламента Егор Макаревич в гостях проекта "Успеть до полуночи".