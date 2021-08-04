Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день действуют запреты и ограничения на посещение лесов в 16 районах. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в 10 районах Минской области: Клецком, Копыльском, Любанском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском и Узденском.

В Гомельской области ограничения введены в четырех районах - Калинковичском, Наровлянском, Октябрьском и Петриковском районах. В Хойникском районе Гомельской области в настоящее время действует полный запрет на посещение лесов.

В Могилевской области посещать леса запрещено только в Славгородском районе.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-