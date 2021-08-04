ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси

04.08.2021 10:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день действуют запреты и ограничения на посещение лесов в 16 районах. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в 10 районах Минской области: Клецком, Копыльском, Любанском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском и Узденском.

В Гомельской области ограничения введены в четырех районах - Калинковичском, Наровлянском, Октябрьском и Петриковском районах. В Хойникском районе Гомельской области в настоящее время действует полный запрет на посещение лесов.

В Могилевской области посещать леса запрещено только в Славгородском районе.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кристина Тимановская в последний момент сменила рейс в Варшаву на самолет до Вены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by