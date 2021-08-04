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В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара

04.08.2021 10:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 3 августа до 6.00 4 августа ликвидированы 2 лесных пожара на общей площади 0,24 га, 1 лесной пожар на площади 0,01 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 0,01 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован. Общая площадь пожара составляет 28 га. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован. Общая...
 
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