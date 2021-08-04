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Кристина Тимановская в последний момент сменила рейс в Варшаву на самолет до Вены
04.08.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в последний момент изменила свой маршрут и не полетела в Варшаву. Об этом
Кристина прибыла в аэропорт Нарита на полицейском автомобиле из посольства Польши в Токио, где она провела последние два дня. Регистрацию на рейс легкоатлетка проходила в VIP-терминале, куда из журналистов могли попасть только аккредитованные при аэропорте работники японских СМИ. Однако Тимановская отказалась отвечать на вопросы и молча прошло мимо журналистов.
Незадолго до посадки на рейс польской авиакомпании LOT до Варшавы Кристина Тимановская пересела на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines, который следуют до Вены.
«Австрийский МИД может подтвердить, что упомянутая белорусская спортсменка находится на пути в Вену. Как только появятся новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», -
Причина смены рейса не уточняется, однако, по неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками посольства Польши, которые сопровождали Тимановскую, из-за того, что тем же рейсом до Варшавы также собирались лететь несколько иностранных журналистов.
Напомним, Польша согласилась оказывать правовую и консульскую помощь Кристине. Член НАУ, бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов говорил, что Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе. Польский МИД
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в последний момент изменила свой маршрут и не полетела в Варшаву. Об этом сообщает ТАСС.
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