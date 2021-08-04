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Владельцы карточек ВТБ (Беларусь) могут переводить средства в 132 страны
04.08.2021 11:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВТБ (Беларусь) расширил перечень стран, на карточки банков-эмитентов которых доступен перевод средств с карточек ВТБ в сервисах
"Клиенты ВТБ все активнее пользуются цифровыми каналами для переводов, и мы рады расширить возможности одной из самых популярных услуг. ВТБ – первый банк Беларуси, предложивший своим клиентам такой широкий перечень стран для переводов. В январе-июле этого года клиенты воспользовались нашими сервисами для перевода на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чаще всего держатели наших карточек переводили средства в страны СНГ", – отметил Олег Мельниченко, начальник Карт-центра банка ВТБ (Беларусь).
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