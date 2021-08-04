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Владельцы карточек ВТБ (Беларусь) могут переводить средства в 132 страны

04.08.2021 11:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВТБ (Беларусь) расширил перечень стран, на карточки банков-эмитентов которых доступен перевод средств с карточек ВТБ в сервисах perevod.vtb.by и online.vtb.by, а также мобильном приложении VTB mBank. Услуга абсолютно безопасна и позволяет переводить деньги между карточками Visa и Mastercard любого банка Беларуси, а также с карточек банка ВТБ (Беларусь) на карточки Visa, Mastercard и "Мир" в 132 страны мира. Валюта перевода – белорусские рубли, максимальная сумма одной операции – 1000 USD, а общий лимит в месяц составляет 15 000 USD. Тарифы для переводов во все страны остаются прежними – 1.4% от суммы (минимум 4 BYN). При этом за переводы между карточками ВТБ комиссия не взимается. Для совершения перевода необходима карточка с поддержкой технологии 3D Secure. Отправителю средств достаточно знать только 16-значный номер карточки получателя, а при отправке на карточку банка-нерезидента еще и его имя и фамилию. Переводы дополнительно стали доступны в 122 новые страны, в том числе в государства Евросоюза, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и другие регионы.

Владельцы карточек ВТБ (Беларусь) могут переводить средства в 132 страны

"Клиенты ВТБ все активнее пользуются цифровыми каналами для переводов, и мы рады расширить возможности одной из самых популярных услуг. ВТБ – первый банк Беларуси, предложивший своим клиентам такой широкий перечень стран для переводов. В январе-июле этого года клиенты воспользовались нашими сервисами для перевода на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чаще всего держатели наших карточек переводили средства в страны СНГ", – отметил Олег Мельниченко, начальник Карт-центра банка ВТБ (Беларусь).

Получить подробную информацию о сервисе, а также ознакомиться с полным списком стран можно на сайте банка.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Услуга абсолютно безопасна и позволяет переводить деньги между карточками Visa и Mastercard любого банка Беларуси, а также с карточек банка ВТБ (Беларусь) на карточки Visa,...
 
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