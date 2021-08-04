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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 5 августа
04.08.2021 11:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Днем во многих районах прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 11-17 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 18 градусов по северу до плюс 27 по юго-востоку страны.-0-
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Температура воздуха в ночные часы составит плюс 11-17 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 18 градусов по северу до плюс 27 по юго-востоку...
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