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На белорусско-литовской границе погиб нелегальный мигрант из Ирака
04.08.2021 12:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На границе Беларуси и Литвы погиб нелегальный мигрант «не славянской внешности». О ситуации доложено Александру Лукашенко, который взял ее под свой контроль.
Госпогранкомитет Беларуси подтвердил информацию о гибели на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони молодого иракца.
«Молодой человек был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, но он скончался на месте», -
Близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого»
«Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию», - говорится в сообщении телеграм-канала.
Отмечается, что СК поручено опросить всех местных жителей, доложивших о «избитом человеке, который после умер на руках у пограничников», а также найти родственников погибшего, выдать им визы и оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.
По словам «Пул первого», «расследование и ситуация в целом» - под контроль Лукашенко.
Напомним, вчера сотрудникам Службы охраны государственной границы Литвы
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На границе Беларуси и Литвы погиб нелегальный мигрант «не славянской внешности». О ситуации доложено Александру Лукашенко, который взял ее под свой контроль.
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