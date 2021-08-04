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На белорусско-литовской границе погиб нелегальный мигрант из Ирака

04.08.2021 12:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На границе Беларуси и Литвы погиб нелегальный мигрант «не славянской внешности». О ситуации доложено Александру Лукашенко, который взял ее под свой контроль.

Госпогранкомитет Беларуси подтвердил информацию о гибели на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони молодого иракца.

«Молодой человек был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, но он скончался на месте», - пишет Белта.

Близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что о данной ситуации немедленно доложено Александру Лукашенко.

«Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Отмечается, что СК поручено опросить всех местных жителей, доложивших о «избитом человеке, который после умер на руках у пограничников», а также найти родственников погибшего, выдать им визы и оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.

По словам «Пул первого», «расследование и ситуация в целом» - под контроль Лукашенко.

Напомним, вчера сотрудникам Службы охраны государственной границы Литвы дали право разворачивать нелегалов обратно в Беларусь. Так, за ночь они с помощью военной полиции и кинологов с собаками выдворили несколько групп нелегалов.

 
 
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На границе Беларуси и Литвы погиб нелегальный мигрант «не славянской внешности». О ситуации доложено Александру Лукашенко, который взял ее под свой контроль.
 
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