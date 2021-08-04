ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госпогранкомитет Беларуси подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой

04.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Госпогранкомитет  подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой. Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала  незамедлительно: Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей. Именно они сообщили об избитом человеке, который после  умер на руках у наших пограничников. Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь в Беларуси, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Президента. 

За последнее время в Литве скопилось более 4 тысяч беженцев.

Местные чиновники, оказавшись не в состоянии организовать содержание такого количества людей, официально разрешили физическое и психологическое насилие против мигрантов, идущих через границу. А в Латвии и вовсе один из крайне правых депутатов сейма Янис Домбрава потребовал от пограничников применять к нелегалам оружие, то есть стрелять буквально по людям. Подробности жуткого инцидента на белорусско-литовской границе в наших следующих выпусках.




Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранкомитет  подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой. Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала ...
 
Новости дня
Новости общества
 
У посольства Литвы в Минске люди высказывают недовольство чудовищной политикой Вильнюса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by