|
Госпогранкомитет Беларуси подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой
04.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Госпогранкомитет подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой. Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала незамедлительно: Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей. Именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у наших пограничников. Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь в Беларуси, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Президента.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранкомитет подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой. Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)