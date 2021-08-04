Госпогранкомитет Беларуси подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой

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Госпогранкомитет подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой. Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала незамедлительно: Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей. Именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у наших пограничников. Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь в Беларуси, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Президента.



За последнее время в Литве скопилось более 4 тысяч беженцев.



Местные чиновники, оказавшись не в состоянии организовать содержание такого количества людей, официально разрешили физическое и психологическое насилие против мигрантов, идущих через границу. А в Латвии и вовсе один из крайне правых депутатов сейма Янис Домбрава потребовал от пограничников применять к нелегалам оружие, то есть стрелять буквально по людям. Подробности жуткого инцидента на белорусско-литовской границе в наших следующих выпусках.



