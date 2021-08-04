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У посольства Литвы в Минске люди высказывают недовольство чудовищной политикой Вильнюса
04.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусы возмущены произошедшим на границе. В эти минуты у посольства Литвы в Минске люди высказывают недовольство чудовищной политикой Вильнюса.
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Белорусы возмущены произошедшим на границе. В эти минуты у посольства Литвы в Минске люди высказывают недовольство чудовищной политикой Вильнюса. Читайте...
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