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Директор РНПЦ детской хирургии 6 августа проведет прием граждан

04.08.2021 12:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор РНПЦ детской хирургии, член Совета Республики Константин Дроздовский проведет 6 августа с 9.00 до 12.00 в РНПЦ детской хирургии (г.Минск, пр.Независимости, 64А) личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: (8-029) 688-10-17.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор РНПЦ детской хирургии, член Совета Республики Константин Дроздовский проведет 6 августа с 9.00 до 12.00 в...
 
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