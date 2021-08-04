Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00 4 августа, выезда ожидает более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 190.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 большегрузов.-0-