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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур

04.08.2021 12:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00 4 августа, выезда ожидает более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 190.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 большегрузов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.
 
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