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Продолжается оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой

04.08.2021 14:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

"В ходе комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой 4 августа осуществлено частичное отмобилизование мобилизационного резерва пограничной группы, в результате которого из запаса призвано более 1600 военнообязанных, привлечено 8 единиц транспортных средств. В подборе и поставке военнообязанных и транспортных средств принимали участие 7 военных комиссариатов Гродненской и Минской областей", - рассказали в ГПК.

Мобилизационный резерв Гродненской пограничной группы предназначен для наращивания ее возможностей по усилению охраны государственной границы и всестороннему обеспечению служебно-боевой деятельности.

"Необходимо отметить качественное поддержание взаимодействия между Гродненской погрангруппой и военными комиссариатами Гродненской и Минской областей", - отметили в ведомстве.

В завершение данных мероприятий будут сформированы подразделения мобилизационного резерва, в дальнейшем проведена их подготовка к выполнению задач по охране государственной границы Беларуси согласно замыслу комплексного оперативно-тактического учения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Необходимо отметить качественное поддержание взаимодействия между Гродненской погрангруппой и военными комиссариатами Гродненской и Минской областей", -...
 
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