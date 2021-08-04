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Гайдукевич: инцидент на литовской границе - злоба и просто бесчеловечность

04.08.2021 14:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент на литовской границе - злоба и просто бесчеловечность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Сегодня ночью после сигнала местных жителей белорусские пограничники обнаружили избитого до полусмерти иракца. Он фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы. Человек умер на руках у наших пограничников. На теле жертвы следы жестоких побоев. На месте работают следователи, - рассказал Олег Гайдукевич. - Это бессилие литовских властей, злоба и просто бесчеловечность. Бессилие потому, что оказалось, что за 30 лет Литва не имеет ни погранслужбы, ни спецслужб".

Депутат добавил: "Они говорят, Беларусь виновата в миграционном кризисе. Не Беларусь разрушила Ирак и Ливию, вы аплодировали бомбежкам в Ираке, и это вы направили туда свой, наверное единственный, самолет. Беларусь была и будет другом литовскому народу, несмотря на такое стремление политиков Литвы уничтожить наши отношения".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
 
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