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В Минской области активно развивается городошный спорт
04.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Математический расчет, внимательность и тренировка… выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. Так, профильный стадион в Молодечно существует уже почти полвека. Ежегодно принимает чемпионаты разного уровня: областные, республиканские и международные. Здесь есть специальное покрытие, навесы и разграничения для игроков. На тренировки три раза в неделю приходят около сотни жителей Молодечненского района. Из них иногда получаются настоящие спортивные династии.
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Математический расчет, внимательность и тренировка… выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. Так, профильный стадион в Молодечно...
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