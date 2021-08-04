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В Минской области активно развивается городошный спорт

04.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Математический расчет, внимательность и тренировка… выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. Так, профильный стадион в Молодечно существует уже почти полвека. Ежегодно принимает чемпионаты разного уровня: областные, республиканские и международные.  Здесь есть специальное покрытие, навесы и разграничения для игроков. На тренировки  три раза в неделю приходят около сотни жителей Молодечненского района.  Из них иногда получаются настоящие спортивные династии. 

Интересуются легендарным дворовым спортом и в столице, соответственно открываются и новые площадки. Так, одна из них скоро появится в районе станции метро "Тракторный завод". Одновременно тренироваться здесь смогут сразу шесть команд. В разных районах действуют и выездные городошные стадионы. К слову, игре в городки более 200 лет.


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Теги: Минск
 
 
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Математический расчет, внимательность и тренировка… выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. Так, профильный стадион в Молодечно...
 
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