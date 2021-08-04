Источник материала: БT

Математический расчет, внимательность и тренировка… выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. Так, профильный стадион в Молодечно существует уже почти полвека. Ежегодно принимает чемпионаты разного уровня: областные, республиканские и международные. Здесь есть специальное покрытие, навесы и разграничения для игроков. На тренировки три раза в неделю приходят около сотни жителей Молодечненского района. Из них иногда получаются настоящие спортивные династии.



Интересуются легендарным дворовым спортом и в столице, соответственно открываются и новые площадки. Так, одна из них скоро появится в районе станции метро "Тракторный завод". Одновременно тренироваться здесь смогут сразу шесть команд. В разных районах действуют и выездные городошные стадионы. К слову, игре в городки более 200 лет.