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Суд над Колесниковой и Знаком начался в Минске - они обвиняются по трем уголовным статьям

04.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вступили в тайный сговор с целью захвата власти неконституционным путем. Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался сегодня в Минске. Они обвиняются по трем уголовным статьям: 

  • в заговоре с целью захвата государственной власти, 

  • в создании экстремистского формирования и руководстве им, 

  • в призывах к захвату власти и другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. 

Оба обвиняемых находятся под стражей. Дело рассматривается в суде Минского района. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме в интересах обеспечения госсекретов и другой охраняемой законом тайны.

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Теги: Минск
 
 
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Вступили в тайный сговор с целью захвата власти неконституционным путем. Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался сегодня в Минске. Они обвиняются по...
 
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