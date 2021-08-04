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Суд над Колесниковой и Знаком начался в Минске - они обвиняются по трем уголовным статьям
04.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вступили в тайный сговор с целью захвата власти неконституционным путем. Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался сегодня в Минске. Они обвиняются по трем уголовным статьям:
Оба обвиняемых находятся под стражей. Дело рассматривается в суде Минского района. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме в интересах обеспечения госсекретов и другой охраняемой законом тайны.
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Вступили в тайный сговор с целью захвата власти неконституционным путем. Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался сегодня в Минске. Они обвиняются по...
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