"Белавиа" выполнила первый рейс в Кутаиси

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" выполнила первый регулярный рейс в Кутаиси. Это третий город Грузии в маршрутной сети авиакомпании - перевозчик осуществляет регулярные рейсы в Тбилиси и Батуми, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 09.35 и прибытием в международный аэропорт Кутаиси в 13.35. Рейсы из Кутаиси планируется осуществлять в 14.25 с прилетом в столицу Беларуси в 16.30. Время для всех аэропортов указано местное. Таким образом, "Белавиа" выполняет 31 рейс в неделю из Минска в аэропорты Грузии.

Минимальная стоимость билетов в одну сторону составит 85 евро (тариф light), туда-обратно - 169 евро. Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте belavia.by.

На линии планируется эксплуатировать воздушное судно Embraer 175, которое рассчитано на перевозку 76 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 64 места в экономклассе. Время в пути составляет около 3 часов.

"Начиная выполнять регулярные рейсы в международный аэропорт Кутаиси, мы делаем важный шаг в развитии маршрутной сети авиакомпании. Кутаиси расположен в самом сердце гостеприимной Грузии, и мы уверены, что это направление будет популярным как у любителей отдохнуть на море, так и у деловых путешественников. Несмотря на то, что основной тип самолета на линии - Embraer, первый рейс сегодня выполнен на воздушном судне Boeing 737-800 с загрузкой из Минска более 170 пассажиров. Это, безусловно, позволяет оценивать перспективы нового рейса очень оптимистично", - сказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.-0-