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Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан

04.08.2021 14:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин провел сегодня личный прием граждан в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как правило, на приемы приходят люди, представители организаций, у которых вопросы практически не решаемы или входят в противоречие с какими-то законами, указами, правилами, положениями. Конечно, в каждом случае мы стараемся помочь, и, как правило, это получается. Каждая такая встреча указывает не только на проблемы людей, но и на слабости нашей законодательной базы, недоработки, двусмысленности. Это значительно помогает законодательной ветви власти принимать потом более свежие и осмысленные решения, совершенствовать существующее законодательство", - отметил Александр Субботин.

Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
Александр Субботин

Так, антикризисный управляющий ОАО "Гомельский жировой комбинат" Дмитрий Борейко обратился по вопросу финансового положения предприятия, которое на данный момент находится в процедуре экономической несостоятельности.

"Гомельский жировой комбинат - одно из самых известных предприятий. Почти все слышали и знают их продукцию: начиная от майонеза и заканчивая мылом, - отметил вице-премьер. - То, что комбинат находится в не очень хорошем финансовом состоянии, печально. Проблема велика, однако мы будем вместе выходить из этой ситуации. Будем подключать специалистов Министерства финансов, банковский сектор - попробуем всеми силами навалиться и этот узел развязать".

Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Белая Русь" Владимир Семашко на подобный прием пришел по земельному вопросу не впервые. По его мнению, у него был незаконно изъят участок из пожизненного владения. Александр Субботин запросил юридическую оценку представленного пакета документов для дальнейшего разбирательства.

Вопросы обратившихся взяты на контроль, даны поручения в профильные инстанции. Кроме того, вице-премьер подчеркнул: гражданам необязательно ждать официальных дней приема, чтобы получить ответы на интересующие вопросы. "Ко мне всегда можно попасть напрямую, особенно, если речь идет о государственных организациях. Многие моменты проще решаются в рабочем порядке: сразу есть возможность с пульта набрать руководителей ведомств или других организаций и сразу же на месте достичь определенных договоренностей и решить вопрос. То есть это даже упрощает обратную связь. В более спокойной, свободной рабочей обстановке проблемы решаются быстрее и легче", - уверен он.-0-

Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
На приеме Владимир Зубрицкий
Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
Владимир Зубрицкий
Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
На приеме Владимир Семашко
Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан

Фото Сергея Шелега

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы обратившихся взяты на контроль, даны поручения в профильные инстанции.
 
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