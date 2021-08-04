Госсекретарь Совбеза Беларуси: в ЕС к мигрантам относятся как к скотам

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейском союзе к мигрантам относятся как к скотам, избивая их и лишая нормальных общечеловеческих условий. На этих фактах в беседе с журналистами акцентировал внимание государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь отметил, что в последнее время идет поток негативной информации, Беларусь пытаются упрекнуть чуть ли не в потворстве нелегальной миграции. "Здесь надо смотреть в корень вопроса. Да, мы фиксируем увеличение потока нелегальной миграции на западном направлении. Но разве это новость для европейских стран? По-моему, нет. И уже на протяжении нескольких лет поток нелегальных мигрантов в страны Европы, особенно со стран Ближнего Востока, нарастает. Стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать ее как центр какого-то зла. Нет, надо посмотреть в корень и поискать причины, почему это происходит", - сказал Александр Вольфович.

Он напомнил, что именно страны коллективного Запада под предлогом привнесения демократических ценностей ввергли в состояние войны многие страны Ближнего Востока, которые некогда процветали: "Свергают лидеров, разрушают города, экономику. И кроме голода, нищеты, горя, взрывов бомб на территории этих стран ничего не протекает. Конечно же, мирное население пытается найти те страны, где этого нет. Где хорошие демократические ценности, как рекламируют это сегодня европейские государства. И они выбирают различные маршруты, пытаются пробраться туда и мирно жить, работать, растить своих детей".

"Только, к сожалению, к ним относятся в Европе как к скотам. Как когда-то в концлагерях к военнопленным. Загоняют на закрытые территории, обносят колючей проволокой, содержат в нечеловеческих условиях. Отсутствие воды, пищи и других нормальных общечеловеческих элементарных ценностей. Обливают их с водометов, травят газом для того, чтобы люди, которые начинают возмущаться, молчали", - перечислил факты Александр Вольфович.

Он констатировал, что в этом вопросе в некоторых европейских странах пошли еще дальше. "С территории наших сопредельных стран выталкивают людей на территорию Беларуси, зная о том, что у нас надежно осуществляется охрана государственной границы, что мы это видим. То есть они по сути толкают живым щитом этих мирных людей на наших пограничников. Перед этим избивают их до полусознательного состояния, забирают документы. Не считаются ни с чем - женщины, дети..., - сказал госсекретарь Совбеза. - Это продолжается уже на протяжении нескольких недель. Мы это все видим. Где же здесь демократические ценности, о чем можно говорить?"

Александр Вольфович напомнил и о совсем недавнем вопиющем факте, когда пограничным нарядом был обнаружен пришедший с территории Литвы предположительно гражданин Ирака. "Человек был избит до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался, - подчеркнул госсекретарь. - Об этом доложили в том числе главе государства. Он поручил Следственному комитету тщательно разобраться в данной ситуации. МИД и соответствующим структурам - постараться отыскать родственников данного гражданина. Надо с человеком поступать по-человечески".

"Что это за факт? В годы войны, наверное, так не поступали. Или поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях, хороших, нормальных добрососедских отношениях?" - задал риторические вопросы Александр Вольфович.

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