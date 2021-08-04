|
Новые объекты на карте города-спутника Смолевичи
04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый этап развития столичного города-спутника Смолевичи. Сегодня здесь строят 2 дома в квартале для минчан, 6 возводят для самих жителей райцентра. Практически готова и школа, а на очереди строительство поликлиники как для взрослых, так и детей.
Одновременно почти завершена реконструкция трассы Р53. Участок от Кургана Славы до Смолевичей сейчас бетонный и широкополосный. О масштабных изменениях на востоке центрального региона - Алексей Кондратенко (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый этап развития столичного города-спутника Смолевичи. Сегодня здесь строят 2 дома в квартале для минчан, 6 возводят для самих жителей райцентра. Практически...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)