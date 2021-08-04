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В Минске 7 августа на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 7 августа с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

А на вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.



