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В Минске 7 августа на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран

04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске 7 августа на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 7 августа с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. 

А на вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу. 



 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 7 августа на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные,...
 
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