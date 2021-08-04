|
В Минске 7 августа на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран
04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске 7 августа на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
В столице 7 августа с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
А на вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 7 августа на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)