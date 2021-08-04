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Г. Кравченко: В Беларуси созданы все условия для бизнеса
04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси созданы все условия для бизнеса. Об этом рассказала бизнес-леди Галина Кравченко. Она стала гостьей выпуска проекта
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В Беларуси созданы все условия для бизнеса. Об этом рассказала бизнес-леди Галина Кравченко. Она стала гостьей выпуска проекта "Скажинемолчи". Разговоры о том, что...
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