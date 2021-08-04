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Г. Кравченко: В Беларуси созданы все условия для бизнеса

04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси созданы все условия для бизнеса. Об этом рассказала бизнес-леди Галина Кравченко. Она стала гостьей выпуска проекта "Скажинемолчи". Разговоры о том, что предпринимателей душат проверками, безосновательны. Главное - честно и вовремя платить налоги. Это правило работает в любой стране. И уж тем более не думать о зарплатах в конвертах. Это не в интересах ни государства, ни сотрудников фирмы.

Полная версия интервью доступна на Youtube-канале "Беларусь 1". Следите за обновлениями проекта и в телеграм-канале "Скажинемолчи".


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В Беларуси созданы все условия для бизнеса. Об этом рассказала бизнес-леди Галина Кравченко. Она стала гостьей выпуска проекта "Скажинемолчи". Разговоры о том, что...
 
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