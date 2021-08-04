Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к организации массовых беспорядков в 2020 году

Источник материала: БT

Установлен еще один участник августовских протестных акций. Как сегодня сообщил Следственный комитет, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске в прошлом году. В тесном взаимодействии с подразделением по борьбе с оргпреступностью МВД задержан еще один активный участник тех событий - это 32-летний минчанин. По данным СК, мужчина отличился в беспорядках в ночь с 9 на 10 августа прошлого года в центре Минска.

На данный момент минчанин признан подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса "Массовые беспорядки". Отметим, что правоохранители продолжают устанавливать всех, кто причастен к организации массовых беспорядков в столице. С начала этой недели уже задержано 11 человек.





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