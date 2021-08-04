Правительство одобрило стратегию развития Белшины на несколько лет вперед

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Об этом шел сегодня разговор на предприятии с участием премьер-министра. Для разработки плана привлекли международную консалтинговую компанию. На предприятии запустили два крупных инвестпроекта по производству шин нового поколения для самосвалов, бульдозеров и погрузчиков. По словам премьера, важно решить главную проблему - сократить прошлые долги и выходить постепенно на максимальную мощность.

Уборочная: Могилевская область выполнит госзаказ

Также сегодня во время рабочей поездки оценили и ход уборочной. В Могилевской области убран уже более 51 % полей. Урожайность немного ниже прошлогодней, как и валовой сбор, но госзаказ будет выполнен.





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