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Правительство одобрило стратегию развития Белшины на несколько лет вперед

04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом шел сегодня разговор на предприятии с участием премьер-министра. Для разработки плана привлекли международную консалтинговую компанию. На предприятии запустили два крупных инвестпроекта по производству шин нового поколения для самосвалов, бульдозеров и погрузчиков. По словам премьера, важно решить главную проблему - сократить прошлые долги и выходить постепенно на максимальную мощность.

Уборочная: Могилевская область выполнит госзаказ

Также сегодня во время рабочей поездки оценили и ход уборочной. В Могилевской области убран уже более 51 % полей. Урожайность немного ниже прошлогодней, как и валовой сбор, но госзаказ будет выполнен.


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Об этом шел сегодня разговор на предприятии с участием премьер-министра. Для разработки плана привлекли международную консалтинговую компанию. На предприятии...
 
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