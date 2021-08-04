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А. Вольфович прокомментировал оперативную обстановку на рубежах и внутри Беларуси
04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Искать глубинные причины миграции, а не упрекать Беларусь. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал оперативную обстановку на рубежах и внутри страны. В центре внимания смерть одного из мигрантов. Главная задача сейчас - полностью разобраться в инциденте и поступить в этой ситуации по-человечески. Ждать такого отношения от партнеров по ту сторону границы, к сожалению, не приходится.
Ни для кого не секрет, что против Беларуси развязана полноценная гибридная война. Экономическое давление вынуждает искать альтернативные источники дохода. В частности, развиваются и новые туристические возможности.
Охране белорусских рубежей сегодня уделяется серьезное внимание. Выделяются все необходимые средства даже в условиях санкционной политики Запада. Полностью интервью с Александром Вольфовичем смотрите в
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Искать глубинные причины миграции, а не упрекать Беларусь. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал оперативную обстановку на...
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