Г. Грабаускас: литовский режим давно перестал быть законным

Источник материала: БT

Литовский режим уже давно перестал быть законным. Вопиющий случай с убийством мигранта - очередное тому доказательство.

Об этом нашему телеканалу заявил литовский журналист Гедрюс Грабаускас. По его словам, рано или поздно это могло произойти, учитывая, что чиновники Литвы дали, по сути, карт-бланш людям в погонах в их работе с мигрантами. Очевидно, надеяться на признание вины со стороны литовской верхушки было бы наивным, равно как и на честное расследование со стороны европейских политиков.

Гедрюс Грабаускас, журналист, председатель Социалистического народного фронта (Литва):

Я уже неделю назад видел, что это может произойти. Так из правящих кругов некоторые депутаты как Лауринас Кощунас разрешили прибегать к крайним мерам. А мы понимаем, что такое крайние меры - жесткие меры против людей, избиение и другие доводящие до гибели. Когда были случаи позавчера, когда задерживали людей 20 или 30 км от границы, это не приграничная зона уже. Их там хорошо, что не убивали, но там вязали веревками, садили в автобусы и увозили. Это тоже уже не международная конвенция. Как ЕС отреагирует, нам надо подождать. Сегодня, завтра, может приедет делегация, будет разбираться. Эти полтора месяца из Брюсселя были хаотичные новости. А насчет других деталей я почти не сомневаюсь по поводу одной тенденции, что будет сегодня, завтра и на следующей неделе. Они будут обвинять не себя и своих соратников, будут обвинять Беларусь, поскольку я видел не раз этих людей, их открытую ложь и коварство.





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