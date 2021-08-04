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У посольства Литвы в Гродно люди высказывают недовольство чудовищной политикой Вильнюса

04.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Остановить насилие над беженцами. С таким требованием сегодня неравнодушные белорусы пришли к литовскому консульству в Гродно. Красноречивое определение данного дипломатического объекта в телеграм-каналах: акция протеста "у консульства литовского концлагеря".

Женщина:

Мы хотим, чтобы Литва задумалась и остановила насилие по отношению к тем людям, которые этого не заслуживают. Литва сегодня - это коллективный образ Запада и Европы. Если у вас есть ценности ваши европейские, если у вас есть человечность, порядочность, вы должны подумать, как кризис решить, а не как убить человека.

Мужчина:

По-человечески надо относиться ко всем людям, будь то законно или незаконно пересекающий границу человек. Пусть усиливают свои меры предосторожности. Для чего с людьми так обходиться? Надо обращать внимание на свои проблемы, а не пытаться обвинять белорусскую сторону и вуалировать этим свою некомпетентность в этих вопросах и подменять понятия.

Возмущенные белорусы пришли и к зданию посольства Литвы в Минске, чтобы высказать недовольство чудовищной политикой Вильнюса.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Остановить насилие над беженцами. С таким требованием сегодня неравнодушные белорусы пришли к литовскому консульству в Гродно. Красноречивое определение данного...
 
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