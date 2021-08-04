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Хренин встретился с белорусской сборной на Армейских международных играх

04.08.2021 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с белорусской сборной, которая представит страну на Армейских международных играх. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Министр посетил Осиповичский полигон, где артиллеристы тренируются перед отъездом в Казахстан на конкурс "Мастера артиллерийского огня".

Все военнослужащие, которые попали в сборную, прошли многоэтапный серьезный отбор сначала в своих воинских частях, а затем и на всеармейском уровне. Сейчас минометные расчеты завершают свою подготовку.

"Виктор Хренин обратился к военнослужащим с напутственным словом, подчеркнув, что в команде собраны лучшие расчеты, которые способны взять золотые медали", - добавили в Минобороны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин посетил Осиповичский полигон, где артиллеристы тренируются перед отъездом в Казахстан на конкурс "Мастера...
 
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