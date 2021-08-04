Красный Крест раскритиковал действия Литвы на границе

Источник материала: БT

Действия Литвы на границе повергли в шок и национальную организацию Красный Крест. В общественном объединении заявили, что разворот беженцев не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией основных прав человека ЕС, ни с другими документами о правах человека. В Красном Кресте серьезно обеспокоены возможной вспышкой "непропорционального применения силы" к мигрантам со стороны литовских правоохранителей.

Читайте также:



