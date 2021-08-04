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Красный Крест раскритиковал действия Литвы на границе

04.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Действия Литвы на границе повергли в шок и национальную организацию Красный Крест. В общественном объединении заявили, что разворот беженцев не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией основных прав человека ЕС, ни с другими документами о правах человека. В Красном Кресте серьезно обеспокоены возможной вспышкой "непропорционального применения силы" к мигрантам со стороны литовских правоохранителей.


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Действия Литвы на границе повергли в шок и национальную организацию Красный Крест. В общественном объединении заявили, что разворот беженцев не согласуется ни с...
 
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