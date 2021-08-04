ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О гибели иракца на белорусско-литовской границе доложено Президенту

04.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Искать глубинные причины миграции, а не упрекать Беларусь. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал инцидент на литовской границе. Главная задача сейчас - полностью разобраться в случившемся и поступить в этой ситуации по-человечески. Ждать такого отношения от партнеров по ту сторону границы, к сожалению, не приходится.

Инцидент случился сегодня ночью вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони. По внешним признакам состояние потерпевшего оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, несмотря на это мужчина скончался. Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала незамедлительно: Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей, которые первыми обнаружили избитого иностранца.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искать глубинные причины миграции, а не упрекать Беларусь. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал инцидент на литовской границе....
 
Новости дня
Новости общества
 
Первые участники инициативы "Импульс единству" побывали в Минске и посетили Дворец Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by