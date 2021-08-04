О гибели иракца на белорусско-литовской границе доложено Президенту

Источник материала: БT

Искать глубинные причины миграции, а не упрекать Беларусь. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал инцидент на литовской границе. Главная задача сейчас - полностью разобраться в случившемся и поступить в этой ситуации по-человечески. Ждать такого отношения от партнеров по ту сторону границы, к сожалению, не приходится.

Инцидент случился сегодня ночью вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони. По внешним признакам состояние потерпевшего оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, несмотря на это мужчина скончался. Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала незамедлительно: Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей, которые первыми обнаружили избитого иностранца.





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