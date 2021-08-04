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Кадры Госпогранкомитета: момент обнаружения пограничниками группы из пяти граждан Ирака
04.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это кадры Госпогранкомитета, на которых заснят момент обнаружения пограничниками группы из пяти граждан Ирака. Они были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Это случилось на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак. Пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.
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Это кадры Госпогранкомитета, на которых заснят момент обнаружения пограничниками группы из пяти граждан Ирака. Они были насильно выдворены сопредельной...
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