Кадры Госпогранкомитета: момент обнаружения пограничниками группы из пяти граждан Ирака

Источник материала: БT

Это кадры Госпогранкомитета, на которых заснят момент обнаружения пограничниками группы из пяти граждан Ирака. Они были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Это случилось на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак. Пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.

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