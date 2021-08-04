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Шокирующее видео о раненых беженцах появилось в распоряжении телеграм-канала "Желтые сливы"
04.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На кадрах раненые беженцы, которые пытались уйти от пуль литовских силовиков. Они шли через границу в той же группе, что и погибший гражданин Ирака. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На их телах видны отверстия от пулевых ранений. Рана видна на лопатке одного из мигрантов. У другого мужчины пуля прошла по касательной прямо по шее возле жизненно важной артерии.
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На кадрах раненые беженцы, которые пытались уйти от пуль литовских силовиков. Они шли через границу в той же группе, что и погибший гражданин Ирака. Пострадавшим...
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