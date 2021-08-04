Источник материала: БT

На кадрах раненые беженцы, которые пытались уйти от пуль литовских силовиков. Они шли через границу в той же группе, что и погибший гражданин Ирака. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На их телах видны отверстия от пулевых ранений. Рана видна на лопатке одного из мигрантов. У другого мужчины пуля прошла по касательной прямо по шее возле жизненно важной артерии.

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