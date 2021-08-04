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Иностранные государства использовали НКО в качестве мягкой силы против Беларуси - Тертель

04.08.2021 18:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные государства использовали некоммерческие и негосударственные организации в качестве мягкой силы против Беларуси. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы были немножко наивны, поэтому верили в обещания, которые давались нам (не только нам, но и остальным странам постсоветского пространства). Нас заверяли, что те проекты якобы призваны повысить конкурентоспособность наших предпринимателей, независимость наших СМИ (только от кого?), развить контакты молодежи с кем-то, с какими-то центрами. Все это попадает под определение мягкой силы", - сказал Иван Тертель.

Председатель КГБ отметил, что постепенно на протяжении десятилетий эта мягкая сила продвигалась в общество, создавались агентура влияния и условия для развития у граждан чуждых белорусском менталитету и национальным интересам ценностей. Параллельно создавалось информационное поле, которое позволяло бы иностранным государствам влиять на умы и настроения белорусов.

Автором термина "мягкая сила" стал американский политолог Джозеф Най. Этим определением он описал форму политической власти, предполагающей способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от "жесткой силы", которая подразумевает принуждение.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель КГБ отметил, что постепенно на протяжении десятилетий эта мягкая сила продвигалась в общество, создавались агентура влияния и условия для развития у...
 
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