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Тертель: в информационной войне против Беларуси задействовано до 70 тыс. человек
04.08.2021 18:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В информационной войне против Беларуси задействовано до 70 тыс. человек. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале
"По нашим (и не только) оценкам, на белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас от пятидесяти до семидесяти тысяч человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил Соединенных Штатов, других западных государств, Украины", - отметил Иван Тертель.
В КГБ также рассказали о тесном взаимодействии украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими коллегами, о координации на уровне специалистов при проведении информационных операций против Беларуси.-0-
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В КГБ также рассказали о тесном взаимодействии украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими коллегами, о координации на уровне...
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