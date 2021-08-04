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Тертель: в информационной войне против Беларуси задействовано до 70 тыс. человек

04.08.2021 18:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В информационной войне против Беларуси задействовано до 70 тыс. человек. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"По нашим (и не только) оценкам, на белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас от пятидесяти до семидесяти тысяч человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил Соединенных Штатов, других западных государств, Украины", - отметил Иван Тертель.

В КГБ также рассказали о тесном взаимодействии украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими коллегами, о координации на уровне специалистов при проведении информационных операций против Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В КГБ также рассказали о тесном взаимодействии украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими коллегами, о координации на уровне...
 
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