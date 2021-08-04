КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси

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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая важная роль в организации протестов в Беларуси принадлежит Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"По нашим оценкам, самая важная роль принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы", - сказал Иван Тертель.

Он также отметил неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины. Недружественные шаги по отношению к Беларуси предпринимает Чехия и некоторые другие государства, добавил председатель КГБ. Они, преследуя свои внутриполитические цели, "следуют в фарватере политики Соединенных Штатов", обратил внимание Иван Тертель.

Как заявили в фильме, за структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Блогеры, журналисты и активисты, которые выступают как медийные лица переворота, - всего лишь куклы.

Спецслужбам Беларуси известные те люди, которые ими управляют. Это эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис, исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски и российский олигарх Михаил Ходорковский.

Но главным автором белорусского мятежа считают Майкла Карпентера - старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Ранее он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда еще вице-президента Джо Байдена. "Причины его особой нелюбви к Беларуси и Президенту Лукашенко удивительно просты, он сам сказал о них: "Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия - империя, а без Украины - национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже. Это онтологический вопрос", - отметили в фильме.-0-

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