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Кочанова рассказала о встрече с Тихановской один на один

04.08.2021 19:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в документальном сериале "Беларусь против цветной революции" рассказала о личной встрече со Светланой Тихановской. Первый выпуск сериала "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Обыкновенная женщина, которая повторяла много раз, что ничего не понимает в политике. На что я ей сказала: если вы не понимаете в политике и в чем-то сомневаетесь, надо хотя бы позаниматься, изучить, почитать что-то, посмотреть телевидение, чтобы более глубоко разобраться с этих процессах. Потому что они непростые. Я с ней потом осталась один на один и ей сказала: "Света, вы мне годитесь в дочки. Но вы подумайте, что вы делаете. Ведь это наша страна, мирная, спокойная страна. Во что она может превратиться", - рассказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Светлана Тихановская тогда с дрожью в голосе ответила, что не знает, что ей делать дальше. "Она повторяла несколько раз, что "я ничего не понимаю в политике". Видно, что человек, абсолютно случайно попавший в эту ситуацию, обыкновенная перепуганная женщина. Вот какое у меня сложилось впечатление о той встрече", - отметила председатель Совета Республики.

Когда именно прошла эта встреча и при каких обстоятельствах, в фильме не уточняется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Когда именно прошла эта встреча и при каких обстоятельствах, в фильме не уточняется.
 
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