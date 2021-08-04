КГБ получил из Кипра несколько новых томов материалов по делу Бабарико

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности Беларуси получил из Кипра несколько новых томов материалов по уголовному делу в отношении Виктора Бабарико. Об этом рассказал председатель КГБ Иван Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Из Кипра получили несколько томов материалов, которые еще раз подтвердили (виновность Виктора Бабарико в инкриминируемых преступлениях. - Прим. БЕЛТА). Есть и фотографии Бабарико, и опросы лиц, причастных к регистрации счетов, их функционированию. Думаю, это надо будет дополнительно обнародовать", - сказал Иван Тертель.

Владимир Макей в фильме рассказал, как накануне президентских выборов 2020 года разговаривал с некоторыми европейскими коллегами, рассказывая им о ситуации в Белгазпромбанке и коррупционных проявлениях среди его руководства.

"Они соглашались со мной. Более того, я их предупреждал, что мы направим соответствующие запросы в их страны по поводу тех или иных банков, которые тоже фигурировали в этом уголовном деле. И они однозначно заявляли о своей готовности предоставить все необходимые документы на сей счет, ответить на наши запросы. Но, к сожалению, вскоре обо всем этом было забыто", - заявил министр.

Как сообщалось, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. С него взыскан доход, полученный преступным путем, на сумму свыше Br47 млн.

Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.-0-