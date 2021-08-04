ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Система здравоохранения справилась - Караник оценил борьбу с первыми последствиями пандемии в Беларуси

04.08.2021 20:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения справилась с первыми последствиями пандемии в Беларуси. Об этом заявил экс-министр здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы избежали главного: в нашей стране не было стадионов, перепрофилированных в так называемые медицинские учреждения. Хотя все понимали: оказать нормальную медицинскую помощь в этих условиях невозможно. Нам хватило штатных мест, не пришлось мобилизовывать социальных работников и превращать их во врачей, потому что у нас хватило медицинских работников. У нас не было домов престарелых, которые были заполнены телами умерших стариков. У нас не было рефрижераторов, наполненных телами умерших, которые бы стояли вдоль больницы, потому что морги не справлялись", - обратил внимание Владимир Караник.

Он добавил, что в белорусских поликлиниках также не было километровых очередей в приемные покои, все граждане могли получить консультацию. "Вот этот непосредственный эффект можно оценить уже сейчас: система здравоохранения справилась", - подчеркнул губернатор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусских поликлиниках также не было километровых очередей в приемные покои, все граждане могли получить консультацию. "Вот этот непосредственный эффект...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова рассказала о встрече с Тихановской один на один
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by