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Фильм-расследование "Заговор 2020" - подробности подготовки мятежа
04.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты в первой серии фильма-расследования "Заговор 2020" на канале
За 10 лет в Беларуси под видом гражданского общества было создано несколько тысяч различных фондов, НКО и НГО. Развернулась огромная сеть, главная задача которой - подготовка активистов и промывка мозгов населению, размывание государственных устоев. За так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики, а те блогеры, журналисты, которые выступают как медийные лица переворота, всего лишь куклы в руках западных кураторов. Такой марионеткой был и Роман Протасевич, который стоял у истоков будущего рупора мятежа.
Почему для удара по Беларуси Запад выбрал именно медийный таран? Подробности о деталях подготовки к неудавшемуся блицкригу и людях, которые задолго до избирательной кампании взяли Беларусь под прицел, смотрите сегодня в первой серии и на канале "
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Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты в первой серии фильма-расследования "Заговор 2020" на канале СТВ. Действия оппозиции и ее западных кураторов...
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