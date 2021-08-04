Источник материала: БT

Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты в первой серии фильма-расследования "Заговор 2020" на канале СТВ . Действия оппозиции и ее западных кураторов тщательно продуманы и скоординированы задолго до событий августа 2020 года. Прозвучат все факты и доказательства.

За 10 лет в Беларуси под видом гражданского общества было создано несколько тысяч различных фондов, НКО и НГО. Развернулась огромная сеть, главная задача которой - подготовка активистов и промывка мозгов населению, размывание государственных устоев. За так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики, а те блогеры, журналисты, которые выступают как медийные лица переворота, всего лишь куклы в руках западных кураторов. Такой марионеткой был и Роман Протасевич, который стоял у истоков будущего рупора мятежа.

Почему для удара по Беларуси Запад выбрал именно медийный таран? Подробности о деталях подготовки к неудавшемуся блицкригу и людях, которые задолго до избирательной кампании взяли Беларусь под прицел, смотрите сегодня в первой серии и на канале " Беларусь 1 " сразу после " Панорамы ".





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