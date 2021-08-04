В Минске начался суд над М. Колесниковой и М. Знаком

Источник материала: БT

Суд над Колесниковой и Знаком начался в сегодня Минске. Дело рассматривается в суде Минского района. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме в интересах обеспечения госсекретов и другой охранямой законом тайны. Обвиняются Колесникова и Знак по трем уголовным статьям: "Заговор с целью захвата государственной власти", "Создание экстремистского формирования и руководство им", а также "Призывы к захвату власти и другие действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Согласно Уголовному кодексу, наказание может быть вполне серьезным. Здесь очевидно и поведение Колесниковой в зале суда. Неуверенность и понимание неизбежного финала. За преступлениями приходит наказание. Отсюда нервная улыбка при виде телекамер и неуместные танцы. Конечно, группа поддержки. Правда, сегодня не густо. На крыльце в обязательном порядке дипломаты европейских государств. В зал их не пускают, но цель не в этом. Еще был замечен уже бывший адвокат Лаевский и некая дама из "Би-Би-Си", так что, в скором времени будет еще один занимательный материал в соответствующей обертке.





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