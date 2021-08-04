ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Установлен еще один участник августовских протестных акций

04.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Расследования событий августа прошлого года продолжаются. Установлен еще один участник протестных акций. Это 32-летний минчанин. В тесном взаимодействии с подразделением по борьбе с оргпреступностью МВД удалось задержать еще одного активного участника тех событий. Как сообщил Следственный комитет, мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в Минске в прошлом году.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года мужчина принял активное участие в массовых беспорядках у стелы "Минск - город-герой", выразившееся в совершении погромов и уничтожении имущества. Минчанин признан подозреваемым по ч. 2 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларусь. С участием задержанного проводятся следственные действия. Правоохранители продолжают устанавливать всех, кто причастен к организации массовых беспорядков в столице. С начала этой недели уже задержано 11 человек.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследования событий августа прошлого года продолжаются. Установлен еще один участник протестных акций. Это 32-летний минчанин. В тесном взаимодействии с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова рассказала о встрече с Тихановской один на один
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by