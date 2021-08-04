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Подробности инцидента на белорусско-литовской границе

04.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня ночью вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони произошел страшный инцидент. Местные жители обнаружили беженца в критическом состоянии. Наши пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, несмотря на это, мужчина скончался.

В распоряжении "Беларусь 1" появилось видео погибшего гражданина Ирака. Еще раз просьба убрать детей от экранов телевизора. Предупреждаем - это жесткие кадры.

По словам пограничников, обнаруженный мужчина сильно кашлял, задыхался и внятных ответов дать не мог. Его состояние ухудшалось. Он запрокинулся набок. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, а также вызвали скорую, так как пульс не прощупывался. Медики прибыли в течение 10 минут. Они констатировали смерть мужчины. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств.

Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала незамедлительно: Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей, которые первыми обнаружили избитого иностранца.


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Сегодня ночью вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони произошел страшный инцидент. Местные жители обнаружили беженца в...
 
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