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Подробности инцидента на белорусско-литовской границе
04.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня ночью вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони произошел страшный инцидент. Местные жители обнаружили беженца в критическом состоянии. Наши пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, несмотря на это, мужчина скончался.
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По словам пограничников, обнаруженный мужчина сильно кашлял, задыхался и внятных ответов дать не мог. Его состояние ухудшалось. Он запрокинулся набок. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, а также вызвали скорую, так как пульс не прощупывался. Медики прибыли в течение 10 минут. Они констатировали смерть мужчины. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств.
Об инциденте доложено Президенту. Реакция последовала незамедлительно: Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей, которые первыми обнаружили избитого иностранца.
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Сегодня ночью вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони произошел страшный инцидент. Местные жители обнаружили беженца в...
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