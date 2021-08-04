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В Минской области развивается городошный спорт
04.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Математический расчет, внимательность и тренировка выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. В жизнь его возвращают любители и профессионалы. Среди игроков в городки много чемпионов областного, республиканского и международного уровней. В эпоху современных технологий игра на свежем воздухе притягивает к себе все больше молодежи, которая интересуется активным отдыхом. Правила игры знает и наш корреспондент Татьяна Божко (видео).
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Математический расчет, внимательность и тренировка выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. В жизнь его возвращают любители и...
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