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Политолог: действуя спокойно и последовательно, белорусы смогут достичь хороших результатов в экономике
04.08.2021 21:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут достичь хороших результатов в экономике и социальной сфере, действуя спокойно и последовательно. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "ОбъективНо" на телеканале
"Очень радует, что в стране царит здравый смысл. Мы, белорусы, опираясь на здравый смысл и не галопом, а спокойно и последовательно действуя, сможем достичь нормальных результатов и в экономике, и в социальной сфере", - сказал Вадим Боровик.
Как сообщалось, по заказу ОНТ с 5 по 21 июля Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" провел республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление и медиасистемы".
Согласно социсследованию негативно к санкциям против Беларуси относятся 59,9% опрошенных, скорее негативно - 16,9%, нейтрально - 3,8%. Поддерживают введение санкций чуть более 2% белорусов.
Более 60% респондентов однозначны в том, что протесты оказали негативное воздействие на качество жизни населения. 13% не заметили изменений. Затруднились ответить 22,2%
Опрошенным также предлагалось дать оценку действиям правительства, оппозиции (старой и новой) за прошедший год по шкале от 1 до 10. В результате действия правительства получили оценку 6,69 балла, старой оппозиции - 1,78 балла, новой - 1,47 балла.-0-
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Политолог: действуя спокойно и последовательно, белорусы смогут достичь хороших результатов в экономике
"Очень радует, что в стране царит здравый смысл. Мы, белорусы, опираясь на здравый смысл и не галопом, а спокойно и последовательно действуя, сможем достичь...
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