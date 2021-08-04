Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров увеличатся на 5-15% - МАРТ

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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 9 июля 2021 года №51, которое предусматривает установление новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения. При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский - Беларусь увеличится на 6 копеек, Минск-Пассажирский - Молодечно - на 17 копеек; региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский - Орша возрастет на 43 копейки, Минск-Пассажирский - Бобруйск - на 35 копеек.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов - на 30 копеек.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами городских линий по направлению Минск-Пассажирский - Городище увеличится на 15 копеек (в пределах одного тарифного пояса), по направлению Минск-Пассажирский - Красное Знамя - на 30 копеек (в пределах двух тарифных поясов).

Как отметили в МАРТ, решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2021 году ("Тарифная тетрадь") для поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. "В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок ж/д транспортом крайне низок - не достигает 14%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется", - рассказали в пресс-службе.

Тарифы на перевозку пассажиров ж/д транспортом общего пользования в последний раз увеличивались в декабре 2020 года.

Постановлением также предусмотрено установление порядка пересмотра тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. "Порядком определены периодичность пересмотра тарифов, а также критерии и методы, на основании которых МАРТ принимает решение об изменении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров. Среди критериев, которыми будет руководствоваться МАРТ при пересмотре тарифов, - изменение расходов перевозчика, динамика изменения доходов населения, уровень тарифов на перевозки пассажиров конкурирующим видом транспорта - автомобильным", - пояснили в министерстве.

Планируется, что в дальнейшем увеличение тарифов будет осуществляться в соответствии с этим порядком.

Постановление вступает в силу через пять дней после его официального опубликования.-0-